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В Карабулаке близится к завершению строительство школы на 720 мест

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В Карабулаке возведено трёхэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. м в рамках национального проекта «Образование». Реализация проекта находится на завершающем этапе, по информации представителей подрядной организации, объём выполненных работ составляет 95%.

«В ходе инспекции объекта заместитель главы Карабулака Азраил Джандигов и начальник производственного отдела мэрии Магомед Мальсагов сделали акцент на благоустройстве прилегающей территории, детских и спортивных площадок. Внимание было сфокусировано на качестве исполнения и используемых материалов, соблюдении строительных норм и правил, графика работ», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города.

Как отметил глава муниципального образования Магомед-Башир Осканов, запуск данного общеобразовательного учреждения позволит полностью закрыть потребность в школьных ученических местах для третьего и четвёртого микрорайонов Карабулака. Образовательный объект даст хороший импульс развитию этой части города, которая является районом новостроек.

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