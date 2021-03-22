В Карабулаке близится к завершению строительство школы на 720 мест

«В ходе инспекции объекта заместитель главы Карабулака Азраил Джандигов и начальник производственного отдела мэрии Магомед Мальсагов сделали акцент на благоустройстве прилегающей территории, детских и спортивных площадок. Внимание было сфокусировано на качестве исполнения и используемых материалов, соблюдении строительных норм и правил, графика работ», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города.

Как отметил глава муниципального образования Магомед-Башир Осканов, запуск данного общеобразовательного учреждения позволит полностью закрыть потребность в школьных ученических местах для третьего и четвёртого микрорайонов Карабулака. Образовательный объект даст хороший импульс развитию этой части города, которая является районом новостроек.