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В Карабулаке благоустроили шесть общественных территорий в рамках нацпроекта

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В Карабулаке завершена реализация национального проекта «Жилье и городская среда». В 2020 году в рамках проекта в городе благоустроено 6 общественных территорий, среди которых, 4 улицы и 2 сквера, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

«Новое асфальтное полотно, тротуары и освещение появились на улицах Промысловая, Тихая, Толстого и Балкоева. А на территории Сквера ветеранов и в парке имени 25-летия Республики Ингушетия установили детские площадки, скамейки и урны, площадки для воркаута. Провели работы по озеленению территории и установки фонтана. На все эти работы направлено свыше 19 млн рублей», — сказал собеседник.

В министерстве добавили, что еще весной местные власти провели в городе онлайн — голосование по выбору территорий, которые будут благоустраиваться в первоочередном порядке.

«После, были определены подрядные фирмы и заключены договора на выполнение строительных работ. Именно благодаря своевременно организованной работе удалось добиться завершения программы досрочно», — пояснили в ведомстве.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что на финансирование регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году было направлено 139 млн рублей. На эти деньги запланировано благоустройство 43 территорий.

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