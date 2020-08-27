В Карабулаке 28 августа стартует велофестиваль, посвящённый Дню города

На центральном городском стадионе в 10:00 стартуют состязания по трём соревновательным дисциплинам с определением сильнейших и вручением призовых наград. По завершении этого мероприятия, примерно в 12:00, запланирован велопробег протяжённостью 6 километров для всех желающих, независимо от возраста, по центральным улицам Карабулака.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города, все желающие со своим двухколёсным транспортным средством могут присоединиться к марафону. Велофестиваль посвящён 25-летию города Карабулак.