В Карабулаке 28 августа стартует велофестиваль, посвящённый Дню города

0

Завтра, 28 августа, в Карабулаке администрация города организует праздник для любителей езды на велосипеде.

На центральном городском стадионе в 10:00 стартуют состязания по трём соревновательным дисциплинам с определением сильнейших и вручением призовых наград. По завершении этого мероприятия, примерно в 12:00, запланирован велопробег протяжённостью 6 километров для всех желающих, независимо от возраста, по центральным улицам Карабулака.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города, все желающие со своим двухколёсным транспортным средством могут присоединиться к марафону. Велофестиваль посвящён 25-летию города Карабулак.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии проходит выставка из цикла «Горные орлы», посвященная полному георгиевскому кавалеру Ахмеду Мальсагову
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев отличился голом в гостевом матче «Спартака» против «Ротора»
7 лет назад погиб бывший секретарь Совбеза Ингушетии, Герой России Ахмед Котиев
Любителей военной истории из Ингушетии приглашают вступить в Российское военно-историческое общество
Ингушская полиция подтверждает подрыв автомобиля жителя Назрани с помощью СВУ
Ингушские депутаты проголосовали за назначение бывшего следователя на пост омбудсмена
Министр культуры республики поздравил коллектив НТРК «Ингушетия» с 7-летием
В Ингушетии работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей
Аграрии Ингушетии готовятся к осенним полевым работам
Сельхозпредприятия Ингушетии завершают заготовку кормов для скота
Министр культуры Ингушетии поздравил кинорежиссера Суламбека Мамилова с днем рождения

Главное

Яндекс.Метрика

 