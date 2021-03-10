Встреча

В канун Дня Победы состоится показ документально-художественного фильма «Малгобек. Осень 1942 года»

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В Министерстве культуры Ингушетии прошла рабочая встреча главы ведомства Темерлана Дзейтова с начальником отдела по национальной политике Постоянного представительства республики при Президенте РФ в Москве Магомедом Барханоевым.

Как сообщила пресс-служба регионального Минкультуры, в ходе встречи были достигнуты договоренности в предоставлении площадки для проведения собрания полномочных представителей Ингушетии в субъектах РФ.

Также были обговорены пути взаимодействия в проведении мероприятий в рамках празднования очередной даты Победы в Великой Отечественной войне, в том числе показа документально-художественного фильма про оборону ингушского города воинской славы «Малгобек. Осень 1942 года».

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