В канун Дня Победы состоится показ документально-художественного фильма «Малгобек. Осень 1942 года»

Как сообщила пресс-служба регионального Минкультуры, в ходе встречи были достигнуты договоренности в предоставлении площадки для проведения собрания полномочных представителей Ингушетии в субъектах РФ.

Также были обговорены пути взаимодействия в проведении мероприятий в рамках празднования очередной даты Победы в Великой Отечественной войне, в том числе показа документально-художественного фильма про оборону ингушского города воинской славы «Малгобек. Осень 1942 года».