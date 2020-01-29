В Кантышево прошла выставка детского рисунка «Подвиг блокадного Ленинграда»
В Доме культуры сельского поселения Кантышево Назрановского района состоялась выставка детского рисунка «Подвиг блокадного Ленинграда», сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Мероприятие прошло в рамках акции «Блокадный хлеб», которая в эти дни проходит по всей России.
Дети не только изучили историю блокадного Ленинграда, но и передали собственные переживания на листе бумаги, поэтому выставка получилась очень искренней.