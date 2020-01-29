Выставка

В Кантышево прошла выставка детского рисунка «Подвиг блокадного Ленинграда»

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В Доме культуры сельского поселения Кантышево Назрановского района состоялась выставка детского рисунка «Подвиг блокадного Ленинграда», сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие прошло в рамках акции «Блокадный хлеб», которая в эти дни проходит по всей России.

Дети не только изучили историю блокадного Ленинграда, но и передали собственные переживания на листе бумаги, поэтому выставка получилась очень искренней.

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