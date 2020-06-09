В Избирательной комиссии Ингушетии обсудили распределение бюллетеней для общероссийского голосования по Конституции Российской Федерации
В Избирательной комиссии Ингушетии на очередном заседании обсудили распределение бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие председатели территориальных избирательных комиссий городов и районов республики. Было принято решение о передаче ТИКам бюллетеней.
После проведения заседания, председатель Избирательной комиссии региона Мусса Евлоев провел совещание с участниками мероприятия.