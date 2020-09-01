В июле текущего года цены на школьно-письменные принадлежности в Ингушетии выросли почти на 7,5%
В июле текущего года по отношению к аналогичному периоду 2019 года цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары в Ингушетии выросли на 7,4%, одежду для детей школьного возраста — на 4,3%.
Как сообщает Северо-Кавказстат, более всего увеличились цены на авторучки шариковые — 9,3%, из одежды для детей школьного возраста — на юбку для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей и сорочку для мальчиков на 7,7% и 4,2% соответственно.
Кроме того, рост цен зафиксирован на костюм спортивный — на 6,2%, ранец, рюкзак — на 2,7%.