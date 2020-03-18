В июле ингушские боксеры могут провести очередные поединки

«Ребята немного отдохнут, проведут время с родными, а затем на некоторое время отправятся в горы», — поделился в ходе пресс-конференции планами на ближайшую перспективу менеджер боксеров Хусейн Бузуртанов.

«К интенсивным тренировкам они приступят только по окончании месяца Рамадан, а провести следующие поединки смогут, ориентировочно, в конце июля», — уточнил менеджер.

Напомним, что накануне в пресс-центре республиканской общественно-политической газете «Ингушетия» прошла пресс-конференция с участием боксеров-профессионалов Исмаила Илиева, Али Измайлова и Альберта Хамхоева и их менеджера Хусейна Бузуртанова, в ходе которой они ответили на вопросы региональных журналистов.