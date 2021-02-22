В исламском университете в Малгобеке прочитали мовлид к 77-ой годовщине депортации ингушского народа
По поручению Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова представители органов местного самоуправления передали студентам Исламского университета в Малгобеке жертвенное мясо и все необходимые продукты для проведения религиозного мероприятия, посвященного годовщине ссылки ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию.
«В рамках религиозного мероприятия студенты прочитали аяты Священного Корана, совершили дуа за тех, кто невинно пострадал в эти страшные годы, прося у Всевышнего милости и благословения для народа, прочитали мовлид. Мы должны помнить об этих трагических событиях и обязаны сделать все возможное, чтобы никогда впредь наш народ не испытал ужасов репрессий», — сказал газете «Ингушетия» представитель мэрии города.
В этом богоугодном деле приняли участие общественники, представители администрации, религиозные деятели и богословы.
Напомним, в эти дни по инициативе руководителя региона в республике повсеместно проводятся памятные мероприятия по случаю трагической даты в истории народа — сталинской депортации 1944 года.
Как сообщали ранее нашему изданию в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации, в городах и селах республики проводятся акции по раздаче продуктов первой необходимости малоимущим, в том числе сахара и муки. В центральных мечетях и медресе прошли религиозные мероприятия (мовлид), организованные Миннацем. Для этого администрациям муниципалитетов переданы все необходимые продукты.
Традиционно основное траурное мероприятие, посвященное 77-й годовщине депортации ингушского народа, пройдет на территории у мемориального комплекса «Девять башен» в Назрани 23 февраля при соблюдении ограничений в условиях пандемии.