В интересах Ингушетии судами республики вынесены решения на сумму более 2,7 млрд рублей

Об этом заявил Глава региона Махмуд-Али Калиматов на совещании судей республики, на котором обсуждались итоги работы судов общей юрисдикции за 2020 год.

Руководитель субъекта отметил, что суды общей юрисдикции в минувшем году проделали значительную работу в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции по защите прав граждан, законных интересов органов местного самоуправления, государственных интересов.

Он указал, что администрацией региона, Кабинетом министров, органами местного самоуправления проведена масштабная работа по социальной защите населения и собственности региона в судебном порядке.

«Мы служим жителям республики и должны идти в одном направлении, укрепляя авторитет системы правосудия, власти и возвращая доверие людей к нам. А доверие будет тогда, когда мы будем работать по справедливости и по совести. Помните об этом, вынося каждое судебное решение, руководствуясь законом и с учетом нашей действительности, нужд людей. Мы в ответе за все происходящее и должны быть сопричастны всем бедам людей — решать их тоже нам», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Председатель ВС Ингушетии Ибрагим Фаргиев в своем докладе отметил, что в суды общей юрисдикции республики в 2020 году поступило почти 60 тыс. судебных дел и материалов. Это на 170 дел дел и материалов (0,3%) больше, чем в 2019 году.

Рассмотрено в основном с высоким качеством и в разумные сроки около 58 тыс. дел и материалов, 34 896 из которых — гражданские и административные дела. Абсолютное большинство судебных дел (97%) рассмотрено в законные сроки.

Как было сказано, в течение последних 20 лет в России реализуются системные меры, направленные на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики. Ежегодно сокращается численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и количество осужденных, значительное количество обвиняемых освобождается судом от уголовной ответственности, ограничивается применение строгих мер наказания.

С 1999 года количество осужденных в стране сократилось более чем в два раза — с 1 млн 223 тыс. до 582,5 тыс. лиц в 2020 году.

Это касается и осужденных по республике: их число за 2020 год сократилось на 20%. В анализируемом периоде судами Ингушетии окончено 797 уголовных дел в отношении 806 лиц. Из них: осуждено — 659 лиц, оправдано — 10 лиц, прекращены дела в отношении 118 лиц, дела возвращены в отношении 14 лиц, применены принудительные меры медицинского характера к 5 лицам.

Также в 2020 году судами республики рассмотрено 15 388 дел об административных правонарушениях, что на 23% больше, чем в 2019 году.