Конкурс

В ингушской Сунже прошёл молодежный конкурс граффити

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В Сунже прошел конкурс граффити, объявленный по инициативе главы города Хаваш-Багаудина Сапралиева, сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии.

Привычные для горожан мрачные бетонные стены на одной из улиц необычно преобразились — 40 студентов Сунженского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга вместе со своим преподавателем дизайна и ДПИ Хавой Яндиевой взялись за художественное оформление безликих серых стен, с целью сделать жизнь более яркой и радостной.

Тематика изображений была самая разная. Учитывая, что в нынешнем году в Ингушетии празднуются две значимые даты — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 250-летие добровольного вхождения ингушей в состав России, одной из тем конкурса стало создание уличного календаря знаменательных дат в истории страны.

Студенты в своих ярких граффити отобразили не только эти и многие другие знаменательные и праздничные даты, но и проявили свою фантазию посредством реализации собственного эстетического вкуса, изобразив самые разные сюжеты на своих «полотнах», от празднования Международного женского дня до шедевров постимпрессионизма — одной из работ Ван Гога «Звездная ночь».

«Отрадно, что в ингушском обществе есть настолько талантливые ребята. Творческое воображение студентов колледжа, их умение видеть и ценить прекрасное вызывает восхищение. Рассматривая эти, в прошлом холодные и невзрачны, стены, ныне ставшие украшением города, приходишь в восторг и еще раз убеждаешься, что наша молодежь поистине золотая», — отметила директор музея Любовь Тумгоева.

По ее словам, на днях будут подведены итоги конкурса, о которых мы сообщим дополнительно.

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