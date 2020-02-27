В ингушской столице сменят управкомпанию за плохое обслуживание многоквартирных домов
Мэрия Магаса решила отказаться от услуг управляющей компании ООО «Чистый мир» за невыполнение условий договора на обслуживание многоквартирных домов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации.
«ООО «Чистый мир» не выполняет возложенные на него по договору обязательства. В связи с этим администрация Магаса направила уведомление о расторжении контракта с упомянутой управляющей компанией», — сказал представитель мэрии.
По его словам, решение принято не только на основании жалоб собственников жилья, но и с учетом нарушений, выявленных в ходе проверочных мероприятий муниципальными властями.
Кроме того, тариф на ремонт и обслуживание многоквартирных домов в столице снижен с 14, 5 руб. до 9,6 руб. за квадратный метр.
Расчёт по квадратуре ведётся в связи с тем, что ответственность за общедомовое имущество зависит от объёма площади квартиры. Плата, начисляемая за электроэнергию, включает затраты на освещение подъездов и лифтов.
Управляющая компания (УК) отвечает за текущий ремонт и содержание дома, и не имеет отношения к капитальному ремонту. В соответствии с жилищным кодексом владельцы квартир обязаны создать товарищество собственников жилья, в противном случае орган местного самоуправления проводит аукцион по отбору управляющей компании на обслуживание МКД.
В мэрии разъяснили, что по условиям договора УК обслуживает многоквартирные дома за счёт средств собственников жилья.