В ингушской столице сменят управкомпанию за плохое обслуживание многоквартирных домов

«ООО «Чистый мир» не выполняет возложенные на него по договору обязательства. В связи с этим администрация Магаса направила уведомление о расторжении контракта с упомянутой управляющей компанией», — сказал представитель мэрии.

По его словам, решение принято не только на основании жалоб собственников жилья, но и с учетом нарушений, выявленных в ходе проверочных мероприятий муниципальными властями.

Кроме того, тариф на ремонт и обслуживание многоквартирных домов в столице снижен с 14, 5 руб. до 9,6 руб. за квадратный метр.

Расчёт по квадратуре ведётся в связи с тем, что ответственность за общедомовое имущество зависит от объёма площади квартиры. Плата, начисляемая за электроэнергию, включает затраты на освещение подъездов и лифтов.

Управляющая компания (УК) отвечает за текущий ремонт и содержание дома, и не имеет отношения к капитальному ремонту. В соответствии с жилищным кодексом владельцы квартир обязаны создать товарищество собственников жилья, в противном случае орган местного самоуправления проводит аукцион по отбору управляющей компании на обслуживание МКД.

В мэрии разъяснили, что по условиям договора УК обслуживает многоквартирные дома за счёт средств собственников жилья.