Концерт

В ингушской филармонии планируют активизировать работу совета цензоров для сохранения чистоты родного языка

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В Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева прошло собрание коллектива, на котором обсудили проведение онлайн-концертов, посвященных 29-летию подвига Героя Российской Федерации Суламбека Осканова, Дню защитника Отечества и 77-й годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан, сообщила пресс-служба учреждения.

Директор филармонии Руслан Куштов также дал указание творческому составу незамедлительно начать работу по обновлению и совершенствованию своего репертуара, в плане подготовки к 100-летнему юбилею ингушской государственности, который республика отметит в 2024 году.

Помимо прочих вопросов, обсуждался ряд организационных моментов, касающихся создания на базе филармонии профессиональной группы звукорежиссеров и осветителей. Директор внес предложение ввести систему ежеквартальных отчетов по каждому направлению деятельности филармонии, что позволит своевременно выявлять как недостатки, так и эффективность каждой штатной единицы учреждения.

Куштов также выступил с предложением активизировать работу совета цензоров с целью улучшения качества текстов и звучания композиций, сохранения чистоты родного языка и народного фольклора.

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