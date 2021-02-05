В ингушской филармонии планируют активизировать работу совета цензоров для сохранения чистоты родного языка

Директор филармонии Руслан Куштов также дал указание творческому составу незамедлительно начать работу по обновлению и совершенствованию своего репертуара, в плане подготовки к 100-летнему юбилею ингушской государственности, который республика отметит в 2024 году.

Помимо прочих вопросов, обсуждался ряд организационных моментов, касающихся создания на базе филармонии профессиональной группы звукорежиссеров и осветителей. Директор внес предложение ввести систему ежеквартальных отчетов по каждому направлению деятельности филармонии, что позволит своевременно выявлять как недостатки, так и эффективность каждой штатной единицы учреждения.

Куштов также выступил с предложением активизировать работу совета цензоров с целью улучшения качества текстов и звучания композиций, сохранения чистоты родного языка и народного фольклора.