В ингушском селе Яндаре нашли машину, на которой скрылись расстрелявшие бывшего полицейского

«Автомашина Форд «Мондео», на которой скрылись преступники, обнаружена брошенной в лесном массиве, в окрестностях сельского поселения Яндаре, в пятницу вечером», — сказал источник.

По его информации, для того, чтобы скрыть улики, машину подожгли.

Сотрудники правоохранительных органов проведут экспертизу найденного автомоюиля.

По данным СУ СКР по региону, 13 августа примерно в 19 часов при въезде в село Сурхахи неизвестные на автомобиле Форд «Мондео» без номеров из автоматов расстреляли автомобиль НИВА, на котором передвигался 33-летний местный житель. От полученных ранений водитель скончался на месте. В результате обстрела с различными ранениями доставлены в больницу мать и супруга погибшего.

Дело заведено по ст.105 УК РФ (убийство).