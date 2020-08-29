Расследование

В ингушском селе Яндаре нашли машину, на которой скрылись расстрелявшие бывшего полицейского

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В Назрановском районе обнаружен автомобиль, на котором передвигались стрелявшие по машине НИВА экс-сотрудник ППС 13 августа, в селении Сурхахи, об этом газете «Ингушетия» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Автомашина Форд «Мондео», на которой скрылись преступники, обнаружена брошенной в лесном массиве, в окрестностях сельского поселения Яндаре, в пятницу вечером», — сказал источник.

По его информации, для того, чтобы скрыть улики, машину подожгли.

Сотрудники правоохранительных органов проведут экспертизу найденного автомоюиля.

По данным СУ СКР по региону, 13 августа примерно в 19 часов при въезде в село Сурхахи неизвестные на автомобиле Форд «Мондео» без номеров из автоматов расстреляли автомобиль НИВА, на котором передвигался 33-летний местный житель. От полученных ранений водитель скончался на месте. В результате обстрела с различными ранениями доставлены в больницу мать и супруга погибшего.
Дело заведено по ст.105 УК РФ (убийство). 

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