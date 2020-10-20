В ингушском селе Берд-Юрт нашли схрон с оружием и боеприпасами

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Правоохранительные органы обнаружили в лесном массиве Сунженского района тайник с оружием и боеприпасами, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.

«В ходе проведения подготовительного этапа комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Оружие » сотрудниками полиции и УФСБ России при обследовании лесного массива на северо-восточной окраине села Берд-Юрт, в водосбросной бетонной трубе плотины на реке «Асса» обнаружен белый полиэтиленовый мешок», - сказал представитель пресс-службы.

По его данным, в нем находились автомат АК-74, семь магазинов к АК и 207 патронов калибра 5,45 мм.

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