В ингушском селе Берд-Юрт нашли схрон с оружием и боеприпасами
Правоохранительные органы обнаружили в лесном массиве Сунженского района тайник с оружием и боеприпасами, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.
«В ходе проведения подготовительного этапа комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Оружие » сотрудниками полиции и УФСБ России при обследовании лесного массива на северо-восточной окраине села Берд-Юрт, в водосбросной бетонной трубе плотины на реке «Асса» обнаружен белый полиэтиленовый мешок», - сказал представитель пресс-службы.
По его данным, в нем находились автомат АК-74, семь магазинов к АК и 207 патронов калибра 5,45 мм.