В Ингушском НИИ провели семинар к 76-й годовщине депортации народа

Как сообщила корреспонденту газеты «Ингушетия» старший научный сотрудник НИИ Тамара Яндиева, семинар проводился с целью поднять вопросы, которые до сих пор остаются мало изученными в научном мире.

«Много говорилось о причинах депортации, о ее ходе, но мало изученной остается тема первых лет жизни ингушей в ссылке. Первые три года — с 1944 по 1946 год были самыми тяжелыми для них. В основном ингушей выслали в Западный Казахстан, в холодную Павлодарскую область, где морозы достигали 40 градусов и выше. Наши соотечественники не были приспособлены к таким холодам и многие умирали от холода, голода, болезней»,- рассказала Яндиева.

Из докладов сотрудников НИИ следует, что в 1944 году было депортировано более 130 тысяч человек. Все они жили под статусом спецпереселенцев.

«На основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 года с учета спецпереселенца было снято 38 тыс. 882 человека старше 16 лет»,- отметила в своем докладе научный сотрудник института Лейла Арапханова.

Отметим, что Ингушский НИИ провел большую работу в архивах Казахстана и нашел около 100 личных дел депортированных.