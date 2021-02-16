Память

В Ингушском НИИ прошел научный семинар, посвященный 77-й годовщине депортации ингушского народа

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В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошел научный семинар «Проблемы хозяйственного и трудового устройства ингушей в спецпоселении», приуроченный к 77-й годовщине депортации ингушского народа.

Семинар был подготовлен сотрудниками отдела социально-политических исследований НИИ. Участники представили тематические доклады о депортации народа 23 февраля 1944 года. Главными темами являлись территория расселения, материально-бытовое и хозяйственно-трудовое устройство ингушей и чеченцев в Казахстане и Киргизии в 1944-1946 годах, сообщает корреспондент газеты «Ингушетия».

В мероприятии принимали участие депутат Народного собрания республики Жансурат Аушева, государственный и общественный деятель, переживший депортацию, Мусса Зурабов.

Семинар прошел в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

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