В Ингушском НИИ гуманитарных наук пройдут семинары, посвященные депортации и родному языку

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18 февраля в Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева пройдут два научных семинара, сообщает пресс-служба учреждения.

В 10:00 отдел социально-политических исследований института проведет семинар, посвященный 76-й годовщине депортации ингушского народа. На мероприятии будут представлены документы и материалы из архивов России, Казахстана и Киргизии.

В 14:00 отдел ингушского языка проведет семинар «Г1алг1ай мотти литературеи лорадара а дег1адоаладара а наькъаш», приуроченный ко Дню родного языка. В мероприятии примут участие представители Ингушского регионального объединения «Союз женщин России» и совета молодых ученых ИнгНИИ.

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