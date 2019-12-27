В Ингушском НИИ гуманитарных наук прошел научный семинар к 90-летию профессора Фирузы Оздоевой

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В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошел научный семинар, посвященный 90-летию ингушского ученого-языковеда, доктора филологических наук, профессора Фирузы Оздоевой, сообщает пресс-служба учреждения.

Научное мероприятие было подготовлено и проведено отделом ингушского языка. В его ходе была подробно освещена научная и педагогическая деятельность профессора Оздоевой.

Кроме докладов, на семинаре был представлен фильм «Кхоллама хьаст: Фируза Оздоева», снятый национальным телевидением Ингушетии. Своими воспоминаниями об ученом поделились кандидат исторических наук Висин-Гирей Танкиев, кандидат филологических наук Магометбашир Матиев, научный сотрудник Аза Салсанова.

Фируза Гиреевна Оздоева — первая женщина из чеченцев и ингушей, ставшая доктором наук. Родилась 31 декабря 1929 года в селе Базоркино Ингушской автономной области. С 1954 года, с отличием окончив Киргизский государственный университет по специальности «английский язык», преподавала там же на кафедре английского языка. В 1962 году защитила кандидатскую, в 1985 — докторскую диссертацию. В 1976 году организовала научную школу по исследованию ингушского языка. С 1994 года преподавала в Ингушском государственном университете. Подготовила 11 кандидатов наук. Автор более 70 научных работ, в том числе монографий. Похоронена в родном селении Базоркино 27 апреля 2010 года.

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