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В Ингушском НИИ гуманитарных наук подвели итоги работы за 2020 год

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В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева состоялось заседание ученого совета, на котором подвели итоги работы за прошлый год, сообщила пресс-служба учреждения.
 

В ходе заседания было отмечено, что все сотрудники качественно и в срок выполнили плановые научно-исследовательские работы за 2020 год. За отчетный период в различных научных изданиях увеличилось число публикаций сотрудников института, издано 10 монографических работ по различным научным направлениям.

Несмотря на пандемию, в институте прошло девять мероприятий, в том числе четыре международные онлайн-конференции.

Подводя итоги заседания ученого совета, директор института Нина Барахоева дала положительную оценку научной деятельности сотрудников и выразила благодарность за проделанную работу.

Заседание прошло в соответствии с требованиями в условиях пандемии.

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