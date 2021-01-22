В Ингушском НИИ гуманитарных наук подвели итоги работы за 2020 год
В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева состоялось заседание ученого совета, на котором подвели итоги работы за прошлый год, сообщила пресс-служба учреждения.
В ходе заседания было отмечено, что все сотрудники качественно и в срок выполнили плановые научно-исследовательские работы за 2020 год. За отчетный период в различных научных изданиях увеличилось число публикаций сотрудников института, издано 10 монографических работ по различным научным направлениям.
Несмотря на пандемию, в институте прошло девять мероприятий, в том числе четыре международные онлайн-конференции.
Подводя итоги заседания ученого совета, директор института Нина Барахоева дала положительную оценку научной деятельности сотрудников и выразила благодарность за проделанную работу.
Заседание прошло в соответствии с требованиями в условиях пандемии.