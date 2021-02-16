В Ингушском НИИ ГН имени Чаха Ахриева прошел научный семинар, приуроченный к Международному дню родного языка

Семинар был подготовлен сотрудниками отдела ингушского языка, также в работе семинара приняли участие научные сотрудники других отделов института. Участниками семинара были подготовлены тематические доклады по ингушскому языкознанию. Прошло обсуждение актуальных вопросов ингушского языка по направлениям: лексика, морфемика и словообразование, этимология и др.

Доклады вызвали большой интерес аудитории, о чем свидетельствовали незапланированные выступления и оживленный обмен мнениями коллег.

Также в рамках мероприятия были презентованы две книги: «Современный ингушский язык. Морфемика и словообразование» (авторами данного издания являются Н. Барахоева, Р. Хайрова, Ф. Илиева) и «Очерки для этимологического словаря ингушского языка» (автор Л. Тариева).

Научный семинар прошел в соответствии с требованиями в условиях пандемии.