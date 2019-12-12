В ингушском музее изобразительных искусств в День Конституции России проходит день открытых дверей

«Каждый год в этот день любой желающий совершенно бесплатно может доставить себе радость, посетив обзорные экскурсии выставок живописи и декоративно-прикладного искусства, экспонируемых в залах нашего музея», — отметил представитель пресс-службы.

Музей находится по адресу: г. Карабулак, 139. Двери открыты до 18:00.