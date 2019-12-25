В ингушском музее изобразительных искусств пройдет акция «В музей всей семьей»

С 26 по 28 и 30 декабря, а также на протяжении январских каникул — с 1 по 8 января, музей будет работать в штатном режиме и предоставит жителям и гостям республики возможность бесплатного посещения действующих выставок и экспозиций.

Посетителей ждут обзорные экскурсии по выставкам «Мир красок Любови Хаштыровой», «Славные страницы истории Ингушетии», развернутой экспозиции «Ингушетия мастеровая».

В зале декоративно-прикладного искусства посетители могут увидеть этнографический проект музея «Сакля горцев XIX века», атрибуты одежды конца XIX века, традиционные ингушские костюмы и дизайнерскую одежду от Мадины Албогачиевой, Хеды Гапархоевой и Лиды Хамхоевой, изделия из рыбьей кожи, археологические находки разных времен, предметы быта Аланской культуры и многое другое.

Вход для всех бесплатный.

Музей находится по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 139.