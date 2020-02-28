Выставка

В ингушском музее изобразительных искусств проходит персональная выставка Мурата Полонкоева

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось открытие персональной выставки народного художника России Мурата Полонкоева «Художник и время», сообщает пресс-служба учреждения.

В экспозицию выставки вошло более пятидесяти произведений живописи и декоративно-прикладного искусства из личной коллекции художника и основного фонда музея.

На торжественном мероприятии присутствовали представители министерств и ведомств республики, художники, краеведы, ученые, родные и близкие мастера, а также коллеги из многих регионов России.

И. о. министра культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов, поздравляя мастера с открытием выставки, отметил, что искренне рад посетить мероприятие.

«Я давно знаю Мурата Полонкоева, всегда восхищался его талантом, он настоящая легенда изобразительного искусства», — подчеркнул он в своем выступлении.

Дзейтов зачитал приветственный адрес от и. о. председателя правительства республики Владимира Сластенина и преподнес художнику в подарок кинжал.

Приехала поддержать коллегу и делегация Союза художников России в составе начальника отдела информации Татьяны Бойцовой, референта по СКФО и ЮФО Ольги Чудаевой и секретаря организации по СКФО Вахида Умарсултанова.

«Мы очень рады увидеть эту выставку, — сказала в своем выступлении Татьяна Бойцова. — Мурад Полонкоев уже давно встал в один ряд с основоположниками изобразительного искусства и художественной культуры Ингушетии — Ахриевым и Даурбековым».

Поздравив мастера с открытием выставки, Татьяна Бойцова вручила Мурату Полонкоеву высшую награду Союза художников России — «Золотую медаль» за выдающийся вклад в изобразительное искусство страны.

Выставка «Художник и время» продлится до 27 марта 2020 года, сказано в релизе.

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