В ингушском музее ИЗО пройдет открытый классный час, посвященный подвигу Героя России Суламбека Осканова

0

5 февраля в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоится мероприятие, приуроченное к 29-ой годовщине бессмертного подвига первого Героя Российской Федерации, генерал-майора авиации Суламбека Осканова, сообщила пресс-служба учреждения.

Открытый классный час в музее проведут для воспитанников младших классов карабулакской школы № 1. К мероприятию юные участники подготовили стенд о жизни Суламбека Сусаркуловича, макеты истребителей и стихи на ингушском и русском языках.

На мероприятии также будет представлена выставка детского рисунка учеников студии живописи учебного центра «Открытый мир» города Назрани, посвященная подвигу Суламбека Осканова.

Начало мероприятия — в 11:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Малоимущих россиян не переведут на продовольственные карточки
В Магасе прошло чествование регбистов клуба «Магас», которые являются чемпионами СКФО
Юный ингушский борец вольного стиля Мухамед-Амин Куштов стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа
По прогнозу банка России пик инфляции ожидается в феврале
В прошлом году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек на Северном Кавказе
Ингушские дзюдоисты завоевали ещё две медали на всероссийских соревнованиях в Челябинске
В городе Сунже Ингушетии детям-сиротам в декабре 2020 года не выплатили пособие
В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19
Ингушетия меньше всех по стране обеспечена спортивными сооружениями
Наркоторговцев в Ингушетии будут отлучать от мусульманских общин
Заправочные станции Назрани проверили на предмет уплаты налогов

Главное

Яндекс.Метрика

 