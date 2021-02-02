В ингушском музее ИЗО пройдет открытый классный час, посвященный подвигу Героя России Суламбека Осканова

Открытый классный час в музее проведут для воспитанников младших классов карабулакской школы № 1. К мероприятию юные участники подготовили стенд о жизни Суламбека Сусаркуловича, макеты истребителей и стихи на ингушском и русском языках.

На мероприятии также будет представлена выставка детского рисунка учеников студии живописи учебного центра «Открытый мир» города Назрани, посвященная подвигу Суламбека Осканова.

Начало мероприятия — в 11:00.