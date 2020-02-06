Выставка

В ингушском музее ИЗО открыта выставка, посвященная подвигу первого Героя России Суламбека Осканова

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка «В память о Герое», посвященная 28-й годовщине подвига первого Героя Российской Федерации, славного сына ингушского народа, генерал-майора авиации Суламбека Осканова.

На выставке представлены акварельные рисунки воспитанников учебного центра «Открытый мир» города Назрани и фотографии, отражающие мгновения жизни Суламбека Осканова.

7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полёта в сложных метеорологических условиях у самолёта МиГ-29, который пилотировал Суламбек Осканов, произошёл отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. Ценой собственной жизни генерал-майор Осканов сумел предотвратить падение самолёта на посёлок Хворостянку Добринского района Липецкой области.

Указом Президента России от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации Суламбеку Сусаркуловичу Осканову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

«Каждый год сотрудники музея изобразительных искусств проводят тематические мероприятия, направленные на увековечение памяти Героя и патриотическое воспитание подрастающего поколения», — сказано в релизе.

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