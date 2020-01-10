В Ингушском краеведческом музее открылась выставка детской галереи

«Это выездная выставка, под руководством члена Союза художников России, заслуженного работника культуры Чечено-Ингушской АССР, педагога-эмальера Владимира Реутова. В фонде галереи собрано более 3 тыс. работ детей со всей страны, в том числе и ингушских. Она уже проходила во многих городах страны», — отметила она.

По словам Плиевой, на выставке много уникальных детских рисунков. К таким можно отнести работу Миланы Саутиевой «Одинокий мальчик», выполненную в графическом стиле. Разнообразны и материалы, которые юные художники используют для рисования — это не только привычные акварельные и масляные краски, гуашь, мелки, карандаши, но и такие неожиданные в арсенале художника помада и косметический карандаш.

Здесь же на выставке можно получить мастер-класс от уже известных художников. В таком профессиональном уроке приняла участие Рабия Дзейтова.

«Люблю рисовать пейзажи и мне, кажется, что у меня это неплохо получается. Но способности надо оттачивать, и такой мастер-класс мне необходим»,- считает Дзейтова, одна из работ которой выиграла художественный конкурс и была представлена на выставке в Москве.

Международная детская передвижная художественная галерея была создана Реутовым в 2005 году в целях сохранения истоков национальных культур, традиций, эпоса, эстетического, и патриотического воспитания подрастающего поколения народов многонациональной России.