В Ингушском госуниверситете состоялся вернисаж молодых художников

Вернисаж, организованный проректором по воспитательной работе ИнгГУ Раисой Булгучевой, привлёк большое внимание учащихся всех направлений университета.

«Мероприятие было приурочено к Международному дню художника, который мировая общественность отметила в этом месяце. Цель данной выставки — создание условий для развития у студентов интереса к творческой деятельности», — отметила Булгучева.