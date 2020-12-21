В Ингушском госуниверситете состоялся вернисаж молодых художников
В Ингушском государственном университете прошла художественная выставка «Молодые художники», на которой были представлены работы 40 студентов. сообщила пресс-служба вуза.
Вернисаж, организованный проректором по воспитательной работе ИнгГУ Раисой Булгучевой, привлёк большое внимание учащихся всех направлений университета.
«Мероприятие было приурочено к Международному дню художника, который мировая общественность отметила в этом месяце. Цель данной выставки — создание условий для развития у студентов интереса к творческой деятельности», — отметила Булгучева.