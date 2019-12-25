В Ингушском госуниверситете состоялся конкурс знатоков гражданского права «Цивилист-2019»

Инициатором конкурса, который проводится уже восьмой год подряд и стал традиционным, является начальник юридического отдела, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Ислам Гандалоев.

Конкурс проводится в три этапа: первый и второй этап — тестовые задания, третий этап — письменные задания с развернутыми ответами. В финале же участники должны были устно ответить на ряд вопросов.

Свои знания в сфере гражданского права продемонстрировали 15 студентов. Победитель традиционно получил не только кубок, но и зачёт автоматом по дисциплине «Гражданское право». Первое место занял студент третьего курса юрфака Акрамат Колоев, на втором месте — третьекурсница Мадина Куркиева, третье место досталось второкурснику Микаилу Байсагурову.

Среди членов жюри присутствовали руководитель комитета Госфиннадзора Анзор Костоев, руководитель Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии Батыр Точиев, уполномоченный по правам человека Джамбулат Оздоев, завкафедрой гражданского права и процесса ИнгГУ Мурат Арчаков.