В Ингушском госуниверситете состоялась встреча с представителями волонтерских организаций
В преддверии Международного дня добровольца в Ингушском государственном университете состоялась встреча представителей основных волонтёрских организаций в регионе, сообщила пресс-служба вуза.
На мероприятии присутствовали представили добровольческой организации «Добро ИнгГУ» и ингушских региональных отделений ВОД «Волонтёры-медики» и «Волонтёры-экологи».
Каждый клуб провёл ознакомительные лекции, из которых студенты узнали про их деятельность, добровольчество в целом, как можно стать волонтером и про планы на будущий 2021 год. Каждая из участвующих организаций избрала своих представителей в ИнгГУ.
В ходе мероприятия был проведён брейн-ринг между представителями организаций, кофе-брейк, а также состоялось чествование отличившихся за время деятельности студентов.