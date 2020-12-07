Волонтеры

В Ингушском госуниверситете состоялась встреча с представителями волонтерских организаций

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В преддверии Международного дня добровольца в Ингушском государственном университете состоялась встреча представителей основных волонтёрских организаций в регионе, сообщила пресс-служба вуза.

На мероприятии присутствовали представили добровольческой организации «Добро ИнгГУ» и ингушских региональных отделений ВОД «Волонтёры-медики» и «Волонтёры-экологи».

Каждый клуб провёл ознакомительные лекции, из которых студенты узнали про их деятельность, добровольчество в целом, как можно стать волонтером и про планы на будущий 2021 год. Каждая из участвующих организаций избрала своих представителей в ИнгГУ.

В ходе мероприятия был проведён брейн-ринг между представителями организаций, кофе-брейк, а также состоялось чествование отличившихся за время деятельности студентов.

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