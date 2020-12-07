В Ингушском госуниверситете состоялась встреча с представителями волонтерских организаций

На мероприятии присутствовали представили добровольческой организации «Добро ИнгГУ» и ингушских региональных отделений ВОД «Волонтёры-медики» и «Волонтёры-экологи».

Каждый клуб провёл ознакомительные лекции, из которых студенты узнали про их деятельность, добровольчество в целом, как можно стать волонтером и про планы на будущий 2021 год. Каждая из участвующих организаций избрала своих представителей в ИнгГУ.

В ходе мероприятия был проведён брейн-ринг между представителями организаций, кофе-брейк, а также состоялось чествование отличившихся за время деятельности студентов.