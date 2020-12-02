В Ингушском госуниверситете состоялась профилактическая беседа с главным врачом-наркологом республики

В профилактической беседе также приняли участие заместитель главного врача центра «АнтиСПИД» Роза Горчханова, врач-психотерапевт Заирва Арсельгова, представитель комитета по делам молодёжи столичной мэрии и инспектор по делам несовершеннолетних по г. Магас Хава Плиева.

Молодежи рассказали о ВИЧ-инфекции и СПИДе, о мерах предосторожности и борьбе с этой болезнью. В заключение мероприятия студентов призвали вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и соблюдать правила личной гигиены.