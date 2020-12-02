Наркомания

В Ингушском госуниверситете состоялась профилактическая беседа с главным врачом-наркологом республики

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В преддверии Международного дня борьбы со СПИДом в Ингушском государственном университете состоялась встреча главного врача-нарколога республики Джамбулата Ваделова со студентами различных курсов и направлений, сообщила пресс-служба вуза.

В профилактической беседе также приняли участие заместитель главного врача центра «АнтиСПИД» Роза Горчханова, врач-психотерапевт Заирва Арсельгова, представитель комитета по делам молодёжи столичной мэрии и инспектор по делам несовершеннолетних по г. Магас Хава Плиева.

Молодежи рассказали о ВИЧ-инфекции и СПИДе, о мерах предосторожности и борьбе с этой болезнью. В заключение мероприятия студентов призвали вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и соблюдать правила личной гигиены.

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