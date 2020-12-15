В Ингушском госуниверситете состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Финансы: теория и практика»

Лейтмотив конференции этого года — актуальные проблемы экономики и финансов в трансформирующихся условиях нестандартных современных реалий. Тематические направления проблематики конференции затронули следующие аспекты: программы развития и объективные реалии современности в экономике России и регионов; «Сбер» как новатор использования информационных технологий на российском рынке услуг; цифровая экономика — новая парадигма ускоренного экономического развития; развитие человеческого капитала в формировании новых моделей и навыков.

С приветственным словом к онлайн-аудитории обратился декан финансово-экономического факультета Муса Мержо. Модератором конференции выступила заведующая кафедрой «Финансы и кредит» ИнгГУ Лиза Цурова. В дискуссии приняли участие член-корреспондент Российской академии естествознания Шакизада Ниязбекова, директор ООО «РИАК» Магомед Тумгоев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка России Тимур Шадыжев, генеральный директор «Технопарк «Сердало» Магомед Цуров, завкафедрой менеджмента и информационных технологий Института цифровой экономики и технологического предпринимательства при ГГНТУ имени академика Миллионщикова Ибрагим Идилов.

На конференции были заслушаны доклады студентов ИнгГУ, КБГУ, КазНПУ имени Абая, ГГНТУ. Студенты финансово-экономического факультета ИнгГУ приняли активное участие в обсуждении докладов, темы которых отражали социально-экономические проблемы современности.

По итогам конференции будет выпущен сборник тезисов и докладов, входящий в базу данных РИНЦ.