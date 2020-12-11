В Ингушском госуниверситете прошла научно-практическая студенческая конференция «Молодые исследователи — в поиске»

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В Ингушском государственном университете прошла региональная научно-практическая студенческая конференция «Молодые исследователи — в поиске», сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло в режиме онлайн на платформе BigBlueButton. На конференцию было заявлено 45 докладов от 70 участников: студентов и аспирантов Ингушского государственного университета, Кабардино-Балкарского государственного университета, Среднерусского института управления, Северо-Кавказского федерального университета.

Работа конференции прошла в рамках четырех секций: «Филология», «Общественные науки», «Естественные науки», «Агрономия, зоотехния и МСХ». По итогам работы, на пленарном заседании выступили руководители секций: кандидат филологических наук, доцент Оздоева Э. Г., кандидат юридических наук, старший научный сотрудник НИС Гандалоев Р. Б., кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель Хамхоев Б. И., кандидат физико-математических наук, доцент Кодзоева Ф. Д.

По итогам конференции будет выпущен сборник статей.

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