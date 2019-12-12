В Ингушском госуниверситете прошла конференция «Методы и способы профилактики наркомании в системе образования»

Организаторы мероприятия — проректор по воспитательной работе Раиса Булгучева, заведующий кафедрой БЖД Руслан Хамхоев, завкафедрой нормальной физиологии Долатхан Гагиева и организация «Волонтеры-медики».

В качестве почётных гостей на конференции присутствовали главный врач центра «АнтиСПИД» Луиза Бекмурзиева, главный нарколог республики Джамбулат Ваделов, оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии Мадина Дударова.

На конференции, целью которой стало привлечение внимания молодежи к проблеме борьбы с аптечной наркоманией и ВИЧ-инфицирования, а также пропаганда здорового образа жизни, прозвучало 15 выступлений, все участники получили именные сертификаты.