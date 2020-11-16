В Ингушском госуниверситете прошел семинар в рамках международного проекта «Пути снижения материнской и младенческой смертности»

Мероприятие прошло совместно с Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Свою квалификацию повысили неонатологи, педиатры, детские хирурги, анестезиологи, реаниматологи и другие специалисты здравоохранения Ингушетии, Кабардино-Балкарии, а также профессорско-преподавательский состав кафедры акушерства-гинекологии ИнгГУ.

«Мы делимся успешным опытом, который обретен и внедрен с 2011 года на базе нашего центра в рамках международных семинаров, которые проходили по распоряжению правительства РФ», — рассказала спикер мероприятия Елизавета Хаматханова, доктор медицинских наук, заведующая отделом образовательных симуляционных технологий в медицине Кулаковского центра.

По ее словам, НЦ АГиП была разработана новая пятиступенчатая модель развития преподавательских и клинических компетенций, данный опыт нашел свое применение при взаимодействии с коллегами из стран Африки, Азии и Латинской Америки. Минздравом РФ было поручено делиться этим опытом и с коллегами из субъектов и регионов России.

«Параллельно идут курсы по акушерству-гинекологии и неонатологии, которые проходят под названием «Современные медицинские технологии в акушерстве», «Современные медицинские технологии в неонатологии». В рамках данного курса работают три тренера. Мы очень благодарны Ингушскому госуниверситету за предоставленную возможность и удобные, современно оснащенные площадки. В комфортных для нас условиях мы проводим практики и тренинги обучение медицинского персонала и профессорско-преподавательского состава», — рассказала Елизавета Хаматханова.

Мероприятие продлилось два дня, теоретические знания были закреплены симуляционными тренингами.