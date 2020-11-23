В Ингушском госуниверситете прошел цикл встреч в рамках духовно-нравственного воспитания молодежи

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В Ингушском государственном университете прошел цикл встреч в рамках духовно-нравственного воспитания молодежи, сообщила пресс-служба вуза.

У студентов была возможность пообщаться с представителями Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии, антитеррористической комиссии, регионального Министерства образования и науки, администрации города Магаса.

В рамках этих встреч были организованы мероприятия антикоррупционной и антиэкстремистской направленности.

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