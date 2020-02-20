Депортация

В Ингушском госуниверситете проходит фотовыставка «Депортация в лицах»

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В Ингушском государственном университете проходит фотовыставка «Депортация в лицах», посвященная трагическим событиям 1944 года, сообщает пресс-служба вуза.

Инициаторами проведения мероприятия выступили представители кафедры «История» при поддержке проректора по воспитательной работе Раисы Булгучевой.

По словам организаторов, данное мероприятие проводится уже не первый год, однако в этом году оно существенно расширило свой масштаб, и размещено уже несколько экспозиций на разных этажах главного корпуса ИнгГУ.

«Идея проекта заключалась в том, чтобы запечатлеть лица, выражение глаз людей, показать, что они не сломлены, что они вернулись, сохранили свой дух, свои обычаи и традиции», — рассказали студенты третьего курса Илез Тибоев и Магомед Хамчиев.

Организаторы планируют и в дальнейшем совершенствовать этот проект в целях сохранения и увековечения исторической памяти.

Фотовыставка продлится до 27 февраля.

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