В Ингушском госуниверситете наградили сотрудников, достигших высоких результатов в научно-исследовательской деятельности
В Ингушском государственном университете прошло мероприятие, посвященное Дню российской науки, на котором были представлены итоги научно-исследовательской деятельности вуза сообщила пресс-служба учебного заведения.
На мероприятии присутствовали профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты университета.
Встречу с приветственным словом открыла проректор по научной работе Захидат Султыгова, которая поздравила коллектив с праздником и напомнила, что уровень развития научных исследований является одним из показателей качества образования в высшем учебном заведении. Она поблагодарила ученых за вклад, который они своей деятельностью вносят в образование и науку. Также Захидат Султыгова зачитала доклад по итогам работы 2020 года и планах на 2021 год.
В заключение мероприятия в торжественной обстановке были награждены 24 сотрудника Ингушского госуниверситета, достигших высоких результатов в научно-исследовательской деятельности в 2020 году.