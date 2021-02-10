Награждение

В Ингушском госуниверситете наградили сотрудников, достигших высоких результатов в научно-исследовательской деятельности

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В Ингушском государственном университете прошло мероприятие, посвященное Дню российской науки, на котором были представлены итоги научно-исследовательской деятельности вуза сообщила пресс-служба учебного заведения.

На мероприятии присутствовали профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты университета.

Встречу с приветственным словом открыла проректор по научной работе Захидат Султыгова, которая поздравила коллектив с праздником и напомнила, что уровень развития научных исследований является одним из показателей качества образования в высшем учебном заведении. Она поблагодарила ученых за вклад, который они своей деятельностью вносят в образование и науку. Также Захидат Султыгова зачитала доклад по итогам работы 2020 года и планах на 2021 год.

В заключение мероприятия в торжественной обстановке были награждены 24 сотрудника Ингушского госуниверситета, достигших высоких результатов в научно-исследовательской деятельности в 2020 году.

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