В Ингушском государственном университете прошло мероприятие «День карьеры»

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В Ингушском государственном университете прошло мероприятие «День карьеры», организатором которого выступил Региональный центр содействия трудоустройству выпускников ИнгГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Открыли мероприятие советник-помощник ректора ИнгГУ Магомед Евлоев и директор РЦСТВ Фатима Мальсагова. После приветственных слов и пожелания плодотворной работы программу продолжила второкурсница Марем Оздоева с докладом на тему «Проблемы трудоустройства молодежи». Доклад вызвал активное обсуждение, так как эта проблема остро стоит в республике.

На мероприятие были приглашены выпускники ИнгГУ, среди которых председатель Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев, руководитель Центра содействия малому бизнесу Магомет Матиев, директор ГТРК «Ингушетия» Берс Евлоев и другие. Гости поделились со студентами своим опытом карьерного роста, а также выступили в роли потенциальных работодателей, проведя с возможными соискателями собеседования.

Свой вклад в программу «День карьеры» внес и директор АНО ЕАЗ «Вакансии» Магомедрасул Кузьгов. Он представил свой социальный проект, направленный на трудоустройство молодежи и подбор качественных специалистов для работодателей. Эта идея была принята с большим интересом и со стороны потенциальных работодателей, и со стороны соискателей.

В завершение выпускникам ИнгГУ были вручены благодарности за добросовестное применение знаний, приобретенных в вузе, а также за весомый вклад в развитие общества.

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