Реконструкция

В ингушском городе Сунжа дан старт дорожным работам

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В городе Сунжа дан старт дорожным работам по объекту реконструкции автомобильной дороги общей протяженностью 3,5 км, вошедшим в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год.

«К ремонтным работам специалисты ООО «Темпстрой» приступили. Так, первым этапом реконструкции стал участок дорожной городской сети по улице Висаитова», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунжи.

В планах у специалистов — приведение указанной дороги в надлежащее состояние, согласно требованиям технической категории: полная укладка асфальтобетонного покрытия, а также установка дорожных знаков.

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