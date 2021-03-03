В ингушском городе Сунжа дан старт дорожным работам

«К ремонтным работам специалисты ООО «Темпстрой» приступили. Так, первым этапом реконструкции стал участок дорожной городской сети по улице Висаитова», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунжи.

В планах у специалистов — приведение указанной дороги в надлежащее состояние, согласно требованиям технической категории: полная укладка асфальтобетонного покрытия, а также установка дорожных знаков.