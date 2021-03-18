В «Ингушнефти» не ожидаются кадровые изменения и будет сохранена политика «Роснефти»

Об этом было заявлено 17 марта 2021г. во время встречи акционеров компании ООО «Центргеко Холдинг», ставших собственниками контрольного пакета акций (51%) ОАО «РН «Ингушнефть», с коллективом «Ингушнефть».

«Представитель «Центргеко Холдинг» Дмитрий Камышев подчеркнул, что серьезных кадровых изменений компания не планирует. Параллельно будут привлекаться специалисты высокого уровня. Новые акционеры единодушно приняли решение сохранить полномочия руководителя акционерного общества М. Б. Татриева. Более того, планируются и инвестирования в предприятие. Но, все это малоэффективно, если не будет отдачи от коллектива, а это значит, что всем надо работать, засучив рукава. В целом, компания ООО «Центргеко Холдинг» намерена продолжить политику компании Роснефть по всем ключевым направлениям и наращивать результаты. Такая же позиция была озвучена и генеральным директором компании Николаем Ершовым», — рассказали о встрече в пресс-службе «Ингушнефти».

По словам источника, акционер Дмитрий Камышев отметил, что акционеры ООО «Центргеко Холдинг», как и руководство компании, являются специалистами высокого уровня и работают в нефтяной отрасли много лет. За плечами каждого из них большой опыт и хорошие результаты как в области добычи, так и в бурении скважин в сложных климатических условиях.

«Нефтяники Ингушетии одобрительно приняли политику нового акционера ООО «Центргеко Холдинг». Доброжелательно отреагировали на факт, что Ершов родом из города Грозный и начинал свой путь нефтяника, будучи студентом Грозненского нефтяного института», — прокомментировали встречу в пресс-службе ингушской нефтяной структуры.

По словам представителя «Ингушнефти», встреча была продиктована желанием акционеров и руководителей компании познакомиться с коллективом, озвучить свое видение ситуации в обществе, рассказать о целях и задачах, которые ставит компания перед собой, а также услышать пожелания нефтяников, ответить на возникающие у работников вопросы.