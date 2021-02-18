В Ингушетию с рабочим визитом приехала делегация специалистов Рослесхоза

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В Ингушетию с рабочим визитом приехала делегация специалистов Рослесхоза и департамента лесного хозяйства по ЮФО.

В период с 15 февраля по 5 марта рабочая группа проведет плановую проверку деятельности лесного направления, проведёт ряд встреч с арендаторами лесных участков, руководителями лесничеств и лесопожарных центров Минприроды Ингушетии. Будет проведена совместная работа со специалистами отделов Федерального государственного лесного надзора (лесной охраны и федерального пожарного надзора в лесах), использования лесов и ведения государственного лесного реестра, а также отдела защиты и воспроизводства лесных ресурсов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минприроды региона, контрольное мероприятие пройдет согласно плану проверок исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий РФ в области лесных отношений и расходования средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета на осуществление указанных полномочий на 2021 год.

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