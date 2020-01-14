Борьба

В Ингушетию с рабочим визитом прибыл президент ассоциации борьбы одной из провинций ЮАР

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В Ингушетию с рабочим визитом по своей инициативе прибыл президент ассоциации борьбы провинции Северный Гаутенг Южно-Африканской Республики Герхард Куцер.

По информации пресс-службы Минспорта республики, в ходе визита гость посетил спортивный клуб «Ади Ахмад» в сельском поселении Троицкое, спортивную школу вольной борьбы в Назрани и провел встречу с врио министра спорта Ингушетии Али Дошхоклоевым.

С руководителем Минспорта Ингушетии стороны обсудили вопросы двухсторонних отношений, а также другие актуальные темы. Руководитель регионального спортивного ведомства отметил, что борьба является одним из базовых видов спорта на Кавказе, подготовка спортивного резерва начинается с раннего детства и спортсмены проходят трудный и долгий путь к олимпийским вершинам.

С руководителем спортивной школы вольной борьбы города Назрань Абабукаром Барахоевым Куцер обсудил взаимодействие и обмен опытом. Герхард Куцер отметил высокий уровень развития борьбы в регионе, а также важность перенимания опыта и то, что ингушская школа вольной и греко-римской борьбы знаменита и воспитала немало чемпионов.

В спортклубе «Ади Ахмад» встреча гостя с президентом региональной федерации спортивной борьбы Русланом Белхороевым, тренерским составом клуба и спортсменами прошла в свободной и непринужденной обстановке. Обсуждали широкий спектр вопросов: от нюансов сгонки веса до проведения совместных сборов ингушских спортсменов и борцов из Южной Африки.

«Уверен, что после прохождения сборов наших спортсменов в вашем регионе мы сможем что-то из полученных ими знаний внедрить у нас в ЮАР», — отметил Куцер.

В свою очередь в разговоре с Герхардом Куцером, Руслан Белхороев отметил, что для достижения лучших результатов иногда необходимо изменять методы тренировок, вводить клубную систему и пропагандировать данный вид спорта в школах с раннего возраста.

Герхард Куцер поблагодарил принимающую сторону за теплый прием и выразил надежду, что данный визит послужит началом большой плодотворной работы в развитии спортивной борьбы для обеих сторон.

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