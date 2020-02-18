Визит

В Ингушетию с рабочим визитом прибыл полпред Президента России в СКФО Чайка

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В Ингушетию с рабочим визитом прибыл полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

По нашей информации, в настоящее время в Магасе проходит рабочая встреча полпреда с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым, планируется еще ряд мероприятий.

Напомним, указ о назначении Чайки полпредом главы российского государства в СКФО был подписан Владимиром Путиным в январе текущего года.

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