В Ингушетию с рабочим визитом прибыл полпред Президента России в СКФО Чайка
В Ингушетию с рабочим визитом прибыл полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
По нашей информации, в настоящее время в Магасе проходит рабочая встреча полпреда с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым, планируется еще ряд мероприятий.
Напомним, указ о назначении Чайки полпредом главы российского государства в СКФО был подписан Владимиром Путиным в январе текущего года.