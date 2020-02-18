В Ингушетию с рабочим визитом прибыл полпред Президента России в СКФО Чайка

По нашей информации, в настоящее время в Магасе проходит рабочая встреча полпреда с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым, планируется еще ряд мероприятий.

Напомним, указ о назначении Чайки полпредом главы российского государства в СКФО был подписан Владимиром Путиным в январе текущего года.