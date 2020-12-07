В Ингушетию поступили 22 машины скорой помощи

Церемония передачи техники состоялась на территории республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Первый заместитель председателя правительства региона Микаил Илезов вручил ключи от карет скорой помощи руководителям медицинских учреждений республики, а также обратился к медработникам с приветственным словом от имени Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

В обращении руководитель субъекта поздравил представителей лечебных организаций региона с пополнением автопарка, выразив надежду, что это поспособствует повышению уровня оказания экстренной медицинской помощи нуждающимся пациентам. Он отметил, что многое необходимо сделать, но система здравоохранения Ингушетии находится на пути совершенствования.

«Наше здравоохранение столкнулось с небывалыми трудностями в текущем году, наши медики вместе с коллегами со всей страны выдерживают колоссальную нагрузку в борьбе с коронавирусной инфекцией, но, несмотря на это, выстаивают и продолжают помогать людям — каждый на своем месте. Эти машины очень кстати в такой сложный период, когда количество экстренных вызовов растет, они оснащены необходимым оборудованием, имеют высокую проходимость. Их поступление в распоряжение наших медицинских работников — очередной важный шаг на пути улучшения медицинского обслуживания наших жителей», — подчеркнул Калиматов.

Ключи от новых машин получили главврачи республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Малгобекской районной, Карабулакской городской, Сунженской городской станций скорой медицинской помощи, Сунженской и Джейрахской районных больниц, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, обновление автопарка в больницах региона проходит уже на протяжении 4 лет. Так, в 2016 году медицинские учреждения республики получили 13 автомобилей, 10 машин поступили в 2017 году, 18 — в 2018 году, 42 — в 2019. За это время автопарк медицинских организаций пополнился на 105 новых автомобилей.