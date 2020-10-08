В Ингушетию ожидается поставка аппарата для диагностики Covid-19 методом ПЦР
В Ингушетии работают 6 лабораторий, для тестирования на Covid-19. 4 из них региональные, одна — федеральная и две частные. Также ожидается поставка в Назрановскую районную больницу аппарата для диагностики методом полимеразной цепной реакции.
Об этом сообщила руководитель Минздрав Ингушетии Рукият Торшхоева на заседании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. В мероприятии, проходившем в режиме видеоконференции, принял участие премьер республики Владимир Сластенин.
Торшхоева отметила, что для оказания помощи больным Covid-19 базе 5 учреждений здравоохранения перепрофилированы и функционирует 400 коек, из них 289 коек с кислородом, в том числе 72 реанимационные. В Сунженской центральной районной больнице развернуто 30 коек для беременных женщин. В детской республиканской клинической больнице открыто отделение для детей на 20 коек.
Для дооснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, приобретено медицинское оборудование.
«В соответствии с требованиями приобретены аппараты ИВЛ, кардиомониторы, аппараты УЗИ, увлажнители кислорода, аппарат для ПЦР, аппарат для определения газов крови, компьютерный томограф, видеобронхоскоп, спирографы и др. Закуплены и установлены рампы для проводки кислорода, установлены кислородные точки, а также создан резерв лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты», — сказал руководитель Минздрава.
По ее словам, в республике создано 3 консультативных дистанционных центра анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей, беременных женщин. Отработан порядок взаимодействия с аналогичными федеральными центрами. Работа организована в круглосуточном режиме.
Сластенин указал на необходимость соблюдения мер безопасности. Отдельно он выделил предстоящее празднование 250-летия единения Ингушетии с Россией.
Напомним, основные торжества пройдут 10 октября текущего года на реконструированном стадионе в городе Сунжа.