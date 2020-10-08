В Ингушетию ожидается поставка аппарата для диагностики Covid-19 методом ПЦР

Об этом сообщила руководитель Минздрав Ингушетии Рукият Торшхоева на заседании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. В мероприятии, проходившем в режиме видеоконференции, принял участие премьер республики Владимир Сластенин.

Торшхоева отметила, что для оказания помощи больным Covid-19 базе 5 учреждений здравоохранения перепрофилированы и функционирует 400 коек, из них 289 коек с кислородом, в том числе 72 реанимационные. В Сунженской центральной районной больнице развернуто 30 коек для беременных женщин. В детской республиканской клинической больнице открыто отделение для детей на 20 коек.

Для дооснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, приобретено медицинское оборудование.

«В соответствии с требованиями приобретены аппараты ИВЛ, кардиомониторы, аппараты УЗИ, увлажнители кислорода, аппарат для ПЦР, аппарат для определения газов крови, компьютерный томограф, видеобронхоскоп, спирографы и др. Закуплены и установлены рампы для проводки кислорода, установлены кислородные точки, а также создан резерв лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты», — сказал руководитель Минздрава.

По ее словам, в республике создано 3 консультативных дистанционных центра анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей, беременных женщин. Отработан порядок взаимодействия с аналогичными федеральными центрами. Работа организована в круглосуточном режиме.

Сластенин указал на необходимость соблюдения мер безопасности. Отдельно он выделил предстоящее празднование 250-летия единения Ингушетии с Россией.

Напомним, основные торжества пройдут 10 октября текущего года на реконструированном стадионе в городе Сунжа.