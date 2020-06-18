В Ингушетию доставлена гуманитарная помощь из ОАЭ для малообеспеченных семей

«В город поступила большая партия гуманитарной помощи из Объединенных Арабских Эмиратов. Благотворительный груз общим весом 30 тонн со склада сельхопредприятия «Нестеровское» доставлен в Карабулак и размещен на территории местной администрации», — сказал представитель мэрии.

По его информации, в погрузочно-разгрузочных работах приняли участие сотрудники администрации.

Примечательно, что водитель грузовой фуры отказался брать деньги за транспортировку, пожелав получить от Всевышнего свою порцию благодати за доброе деяние.

Акция проводится в поддержку малообеспеченных семей в период эпидемии новой коронавирусной инфекции.

Он уточнил, что благотворительной помощью будет охвачена одна тысяча карабулакских семей. В продуктовый набор входят пшеничная мука, сахар и рис, расфасованные в мешки по 10 кг.

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В ближайшие дни продукты питания будут распределяться среди нуждающихся. Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов отметил, что эта помощь от арабских братьев станет хорошим подспорьем для малоимущих семей. ⠀

Градоначальник выразил большую благодарность всем, кто внес свою лепту в это благое дело.