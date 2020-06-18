Благотворительность

В Ингушетию доставлена гуманитарная помощь из ОАЭ для малообеспеченных семей

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Из Объединенных Арабских Эмиратов в республику поступила помощь в виде пшеничной муки, сахара и риса, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Карабулака.

«В город поступила большая партия гуманитарной помощи из Объединенных Арабских Эмиратов. Благотворительный груз общим весом 30 тонн со склада сельхопредприятия «Нестеровское» доставлен в Карабулак и размещен на территории местной администрации», — сказал представитель мэрии.

По его информации, в погрузочно-разгрузочных работах приняли участие сотрудники администрации.

Примечательно, что водитель грузовой фуры отказался брать деньги за транспортировку, пожелав получить от Всевышнего свою порцию благодати за доброе деяние.
Акция проводится в поддержку малообеспеченных семей в период эпидемии новой коронавирусной инфекции.

Он уточнил, что благотворительной помощью будет охвачена одна тысяча карабулакских семей. В продуктовый набор входят пшеничная мука, сахар и рис, расфасованные в мешки по 10 кг.

В ближайшие дни продукты питания будут распределяться среди нуждающихся. Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов отметил, что эта помощь от арабских братьев станет хорошим подспорьем для малоимущих семей. ⠀

Градоначальник выразил большую благодарность всем, кто внес свою лепту в это благое дело.

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