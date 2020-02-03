В Ингушетию будет направлено 67 млн рублей на строительство новых артезианских скважин

«Минстроем Ингушетии в начале года была отправлена заявка для открытия финансирования. Уже весной в столице республики планируется продолжить работы по бурению и обустройству 8-ми артезианских скважин с номинальной подачей воды 25 тыс. м3/сутки. Что касается города воинской славы, то здесь в течение двух лет будет вестись строительство новых водопроводов, насосной станции и резервуаров», — сказал собеседник газеты.

Напомним, что в 2019 году в рамках программы в Ингушетии велось строительство пяти объектов водоснабжения. Новые водопроводные сети проложены в Насыр-Кортском АО, в Сунженском и Малгобекском районах. Общее финансирование составило 28 млн руб.