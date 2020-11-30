В Ингушетии животных будут отслеживать по видеорегистраторам

По словам министра природных ресурсов и экологии Магомеда Евлоева, видеорегистраторы станут большим подспорьем для сотрудников, занимающихся защитой окружающей среды.

С помощью этих приборов охотинспектора смогут отслеживать пути миграции животных, вести наблюдения за редкими представителями фауны, занесенными в Красную книгу. Кроме того, с их помощью можно будет осуществлять контроль за различными нарушениями и вычислять координаты места их совершения.