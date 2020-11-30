В Ингушетии животных будут отслеживать по видеорегистраторам

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Инспекторов охотничьих хозяйств снабдили видеорегистраторами, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии на официальном сайте. Устройства помогут специалистам в ходе ежедневных рейдов фиксировать любые нарушения и изменения в лесах.

По словам министра природных ресурсов и экологии Магомеда Евлоева, видеорегистраторы станут большим подспорьем для сотрудников, занимающихся защитой окружающей среды.

С помощью этих приборов охотинспектора смогут отслеживать пути миграции животных, вести наблюдения за редкими представителями фауны, занесенными в Красную книгу. Кроме того, с их помощью можно будет осуществлять контроль за различными нарушениями и вычислять координаты места их совершения.

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