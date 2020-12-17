В Ингушетии жителям Магаса предложили украсить окна квартир и домов

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Администрация города Магас присоединилась к всероссийской акции «Окна Нового года», которая стартовала 15 декабря по всей стране. Об этом мэрия сообщила на своей странице в социальной сети «Инстаграм» и пригласила жителей столицы принять в ней участие.

Для этого необходимо украсить окна своей квартиры или дома новогодними игрушками, рисунками и аппликациями, и опубликовать фото своей работы в социальных сетях с хештегом #окнановогогода.

«Можно также добавить описание новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и другие тематические тексты. К участию в акции рекомендуется подходить творчески, учитывая необходимость соблюдения мер эпидемиологической безопасности», — говорится в сообщении.

По замыслу организаторов акции «Окна Нового года», она должна объединить всех жителей страны и создать праздничное настроение в квартирах, домах и на улицах.

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