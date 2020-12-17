В Ингушетии жителям Магаса предложили украсить окна квартир и домов

Для этого необходимо украсить окна своей квартиры или дома новогодними игрушками, рисунками и аппликациями, и опубликовать фото своей работы в социальных сетях с хештегом #окнановогогода.

«Можно также добавить описание новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и другие тематические тексты. К участию в акции рекомендуется подходить творчески, учитывая необходимость соблюдения мер эпидемиологической безопасности», — говорится в сообщении.

По замыслу организаторов акции «Окна Нового года», она должна объединить всех жителей страны и создать праздничное настроение в квартирах, домах и на улицах.